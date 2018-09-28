CÜ Vakfı Okulları'nda 'Mucitler ve Araştırmacılar Haftası' kutlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda 'Mucitler ve Araştırmacılar Haftası' düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında dünya tarihinde bilim dünyasına katkıda bulunmuş önemli bilim insanları tanıtılarak icat ettikleri buluşlar anlatıldı. Hazırlanan dövizlerle Fatih Sultan Mehmet'ten Einstein'a, Aziz Sancar'dan Graham Bell'e pek çok mucidin buluşları ve insanlığa katkıları tanıtıldı. Programda çeşitli deneyler de yapılarken öğrenciler meraklı gözlerle yapılan deneyleri izledi.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Fen Bilimler Öğretmeni Zeynep Tüfekçi Mucitler ve Araştırmacılar Haftası dolayısıyla dünyada buluşlarıyla iz bırakan önemli mucitlerin öğrencilere tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi. Tüfekçi,"Hafta kapsamında öğrencilerimize gösteri

deneyleri yaptık. Bilim insanlarının yaptığı deneylerle ilgili bilgiler verdik. Gösteri deneylerinde fildişi macunu deneyini yaptık. Bu deneyin egzodermik bir reaksiyon olduğunu ve sonucunda oksijen gazının açığa çıktığı gösterdik. Katı karbondioksit dediğimiz kuru buzun süblimleşmesini gösterdik.” ifadelerini kullandı.