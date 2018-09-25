CÜ Vakfı Okulları'nda yangın tatbikatı

Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Yangından Korunma Haftası Etkinlikleri' kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı okullarında bir seminer düzenlenerek öğrencilere yangından korunmanın yolları anlatıldı.

Düzenlenen programda Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci tarafından yangın konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekinci, olası bir yangın durumunda öğrencilere neler yapmaları gerektiğini anlattı. Toplumda temel afet bilinci oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekinci,"Her türlü afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak adına okullarımızda, iş yerlerimizde bu tür etkinlikleri zaman zaman yapıyoruz. Yangından Korunma Haftası dolayısıyla bugün de Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında tatbikatımızı gerçekleştirdik. Burada asıl amacımız, öğrencilerimize acil durumda bütün çıkış yollarını kullanarak binanın güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin denemesiydi. Bu bir tatbikattı, tatbikatın yapılış amacı artı ve eksi yönlerimizi görmektir. Ben başarılı bir tatbikat olduğuna inanıyorum" dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan ise her zaman doğal afetlere karşı tedbirli olmak gerektiğine dikkat çekerek yapılan bu tür etkinliklerin toplumu doğal afetlere karşı hazır tutmanın önemli bir yolu olduğunu söyledi.

Programında sonunda okul bahçesindeki toplanma alanında olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.