CÜ Vakfı Okulları'ndan Aşure Günü etkinliği

Yapılan etkinlik hakkında açıklamada bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, Muharrem Ayı'nın öneminden bahsetti. Birlik ve beraberlik açısından bu tür özel günlerin önemine vurgu yapan Çağan,"Güzel bir günü yaşıyoruz hep birlikte anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisemiz olmak üzere bütün öğrencilerimizle Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününe denk gelen milli birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin, dostluğumuzun güçlendirilmesi amacıyla bu güzel günü hep beraber yaşıyoruz. Gelenekselleştirdiğimiz bu aşure günümüzde öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, tüm kadromuzla birlikte bu mutluluğu, bu hazzı yaşamanın onuru gururu içerisindeyiz. Aşure günü hepimizi hayırlı uğurlu olsun, mübarek olsun. Bu günün her daim bu güzelliklerle kutlanmasını en büyük dileklerimizle arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Okulda düzenlenen Aşure etkinliğine öğrencilerin yanı sıra velilerde katıldı.