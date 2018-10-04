CÜ Vakfı Okulları'ndan Türk Dil Bayramı etkinliği

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor. Türk Dil Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlikte Türkçe isim kullanan iş yerlerine teşekkür belgesi verilerek Türkçe isim kullanımının önemine vurgu yapıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Türkçe Öğretmeni Merih Ateş ve beraberindeki bir grup öğrenci, Türk Dil Bayramı dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde Türkçe isim kullandığı tespit edilen iş yeri sahiplerini tek tek gezerek Türkçe hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür etti. Burada konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Türkçe Öğretmeni Merih Ateş, dilimizin yozlaşmasını engellemek için Türkçe isim ve tabela kullanılmasının özendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ateş,"1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey, 'Bugünden sonra divanda, dergahta ve bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır" diye ferman yayınlamıştır. Bu düsturdan yola çıkarak 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda Türkçe Kurultayını toplamıştır. Ve bugünden itibaren 26 Eylül Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bizde Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak farkındalık yaratmak maksadıyla işyerlerindeki yabancı isim kullanımının yanlışlığına dikkat çekmek için Türkçe isim kullanan iş yerlerimize teşekkür belgesi veriyoruz. Türkçe tabelaların artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.