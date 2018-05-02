CÜ’de Ahmedi Sempozyumu başladı

Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda başlayan “ Ahmedi’nin Hayatımızda ki Yeri” adlı sempozyumun dört oturumda gerçekleştirildi. Sempozyuma çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Sempozyum Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

"Bir buçuk yılda 30’a yakın sempozyum yaptık"

Burada konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bir buçuk yıl içerisinde 30’a yakın sempozyum yaptıklarını dile getirerek, ”Ulusal ve Uluslar arası olmak üzere,daha önceden de şehrimizde pek çok sempozyum yapılmıştır. Özellikle Cumhuriyet dönemi Sivas, Osmanlılar dönemi Sivas ve Selçuklular dönemi Sivas sempozyumlar yapıldı. Bunlardan sonra da artık kişiler ile alakalı sempozyumlar yapılmaya başlandı. Sivas tarihte Daru-l ilim olarak bilinen bir şehir. Doğuyu batıya, güneyi kuzeye bağlayan bir şehir, bundan dolayı da sürekli geçiş noktası olmuş. Başka illerden gelen ilim adamları, şairler Sivas’ta konaklamış kalmış. Bazen de Sivas’tan başka yerlere gitmişler. Ahmedi sempozyumunu birazcıkta şunun için yaptık. 14’üncü yüzyılda yaşayan 3 büyük kurucu şairlerimizden, fakat günümüze kadar Ahmedi ile ilgili herhangi bir sempozyum yapılmadı. Eserleri ile ilgili çalışmalar var. Biz derli toplu bir sempozyum yapalım dedik. Çünkü Ahmedi’nin doğum yeri ile ilgili bazı araştırmacıların farklı söyledikleri var ve biz bugün bunları burada konuşacağız,”dedi.

"Sivas medreseleri ile bir ilim şehridir"

Sempozyumun açılış bildirisini yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, Sivas ilinin bir ilim şehri olduğunu belirterek,”Yetiştirdiği alimleri ile bir ilim şehridir. İlim tarihimizin iki önemli ismini buradan anmak isterim. Bunlardan birisi Hanefilik mezhebinin en mümtaz şairlerinden ve fakihlerinden Kemal İbni Hümam buralıdır. Her ne kadar Mısır’da yaşamış, Mısır’da eserler vermiş olsa da Kemal İbni Hümam buralıdır ve onun adına burada bir vakıf vardır. İkincisi Şehabeddin es Sivasi’yi de burada anmak isterim. Şehabeddin es Sivasi bizim bu topraklarda ilk defa tefsi yazan bir müfessirdir. Tıpkı Ahmedi gibi. Daha pek çok alimimiz var ama şunun altını özellikle çizmek gerekiyor.Sivas bir ilim şehridir. Cumhuriyet Üniversitesi yaptığı bu etkinliklerle öncülük ettiği bilimsel projelere kaynaklıkla destekle bu ilim şehri olma vasfını ileri noktaya taşıyacaktır.” Şeklinde konuştu.