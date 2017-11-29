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29 Kasım 2017 10:16

CÜ’de ’AİKİDO’ semineri düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) AİKİDO Spor Kulübü tarafından ’AİKİDO’ semineri düzenlendi.

CÜ’de ’AİKİDO’ semineri düzenlendi

29 Kasım 2017 10:16


Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen seminere AİKİDO kulübü üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sensei Ayhan Kaya ve 5 AİKİDO hocası tarafından yaklaşık 3 saat süren seminerde katılımcılara AİKİDO gösterisi ve yeni teknikler gösterildi.


AİKİDO Kulübü Antrenörü Ali Akkuş,"İstanbul’dan Ayhan Kaya hocamızı ve arkadaşımızı seminer vermesi için davet ettik. AİKIDO semineri bir gösteri, bir çalışma şeklinde gerçekleşiyor. Bu seminerde öğrencilerimize yeni teknikler gösteriliyor. Bu sporda şiddet yok, kan yok ve müsabaka yok. Dolayısıyla AİKİDO yapan herkes şampiyon. Bu sporda müsabaka olmadığı için başarısızlık diye bir şey yok. Gençlerimizin buraya harcadıkları zamanla sanal dünyadan uzaklaşmış oluyorlar. Sanal alemdeki olumsuzluklar da ortadan kaldırılmış oluyor. Ben herkesi bu sporda davet ediyorum. Şehrimizde de bu sporun gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi.




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