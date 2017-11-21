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21 Kasım 2017 12:00

CÜ’de ’Askıda Simit’ uygulaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (CÜ) ’Askıda Simit’ uygulaması başlatıldı.

CÜ’de ’Askıda Simit’ uygulaması

21 Kasım 2017 12:00


Üniversite rektörlüğü tarafından ’Askıda Simit’ uygulaması başlatıldı. Hayırseverlerden temin edilen simitlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması amacını taşıyan bu uygulama ilk olarak Edebiyat Fakültesi B Binası kantininde başladı. Vakıf Genel Sekreteri Mahmut İnat bu tür uygulamaların gençlere verilen değeri göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi ve katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.


Öğrenci Konseyi Başkanı Emrullah Gök ise öğrencilere yönelik bu tür faaliyetleri takdirle karşıladıklarını ve bu uygulamanın tüm üniversiteye yayılmasını arzu ettiklerini belirtti ve hayırseverleri bu uygulamaya destek olmaya davet etti.




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