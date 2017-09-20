CÜ’de ’Baş ve Boyun Kanserleri’ sempozyumu

Özel bir otelde düzenlenen sempozyuma Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, Kulak Burun Boğaz Uzmanları Prof. Dr. Günter Hafız, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Birsen Yücel, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Elif Altuntaş, Yrd. Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, Uzman Dr. Necla Demir ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Birsen Yücel,"Baş boyun bölgesinin hem fonksiyonel açıdan hem estetik açıdan çok önemli olduğunu biliyoruz. Baş ve boyun kanserleri lokal invazyonla ilerleyen tümörlerden bir tanesi, bu nedenle de gerek cerrahi gerek radyoterapi önemli tedavi yöntemlerini oluşturmaktadır. Erken evre tümörlerde gerek cerrahi gerek radyoterapi ile kür şansı sağlanırken lokal ileri hastalıkta kemoradyoterapi ile organı korumak mümkün olabilmektedir. Tedavilerin yan etkileri göz önünde bulundurulduğunda hastanın hayatında kaybedecekleri iyi hesaplanmalı ve tedavi kararı verilirken hastanın da dâhil olduğu bir ekiple tedavi kararı verilmelidir. Hepimiz yine biliyoruz ki, bu ekip içerisinde kulak burun boğaz uzmanı, radyasyon onkolojisi uzmanı, medikal onkoloji uzmanı ve tabiî ki plastik cerrahi uzmanının da yer alması gerekmektedir" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen ise,"Baş boyun hakikaten bizim de özel ilgi alanlarımız. Özel ihtimam gösterdiğimiz Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemizle birlikte ayrıntılara girdiğimiz ve bir zamanlar rotasyon planladığımız bir bölümdü. Ben bu bakımdan düzenlenen sempozyumu çok önemli buluyorum. Hem Üniversitemizin hem şehrimizin tanıtılması için de çok önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalarının ardından görseller eşliğinde sunumlarını gerçekleştirdiler.