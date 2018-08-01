Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İdamı onaylarım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas’ın Şarkışla İlçesinde, Hakkari’de şehit edilen Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya’nın cenaze namazına katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelenin son terörist kalana kadar devam edeceğini belirtip, “Her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehidimiz Nurcan kardeşimize öbür tarafta Bedirhan Mustafa yavrumuza bu iki şehidimize öncelikle Rabbimizden rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. Hakkın yolunda öldürülenleri ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz. Yerleri belli. Sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz ancak bir gerçeği sizlerin şahında tüm milletimize tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilli olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bunları peşini bırakma yok. Son haftalarda son aylarda son yıllarda nedenli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Bunlarla mücadelemize son terörist kalıncaya dek devam edeceğiz. Bu milletin huzurunu bölmeye, bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok. Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak sureti ile bunlara yol veriyor yol açıyorlarsa da, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız. Bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımız ile bu mücadeleyi devam ettiriyoruz.” dedi.

“İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz”

Erdoğan konuşmasının başında “idam isteriz” şeklindeki taleplere cevap verip, “İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Tüm mesele, parlamentoya geldiği zaman, parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Bunun la ilgili inşallah atacağımız adımlar yakındır. Şunu bilmenizi istiyoruz. Bu konuda Hans ne der George ne der biz buna bakmayız. Hak ne der buna bakarız. Şehide ve yavrusunu uğurluyoruz. Serkan yavrumuza da sabırlar diliyoruz. Biliyorum ki sizler oradaki bu görüşme ile birlikte belki sizin o çağrınıza karşı farklı bir seda ile size gelmenin oda huzuru içinde oldu. Bundan dolayı da hiç rahatsız olmayacağız. Çünkü bu yolculuk farklı bir yolcuk. Bunlar birer vesileydi. Rabbim inşallah bu vesile ile; ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Huda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyerek bu yolculuk da sana geldim. Şehitler diyarındayız. Ta Çanakkale’den ta Bedir’e Uhud’a kadar o şühedanın izindeyiz. Rabbim bizlere de aynı makamı nasip etsin. “dedi.

FETÖ ile mücadelenin süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü ile de bir mücadele verdik. Halen veriyoruz ve vereceğiz. Sizlerin duaları bu mücadelemizi daha güçlü kılacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Biz sadece rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik ve sadece orada eğiliriz. Dualarınız gücümüzdür. Rabim inşallah tecelli edecektedir. Bu tecelli bizim için zafer olacaktır. Muhsin kardeşime tekrar rahmet diliyorum. Onunda mekanı cennet olsun inşallah. Tekrar hakkınızı helal edin. Şehitlerin buna ihtiyacı yok ama biz yine de bu helalliği bu tezkiyeyi gerçekleştirmiş olalım diyorum. “ şeklinde konuştu.