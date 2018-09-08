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Cumhuriyet Kupası’nı Demir Grup Sivasspor kazandı


Sivas Kongresi’nin 99’uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 5 bine yakın taraftar ücretsiz olarak izledi.


Her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmada ligde forma şansı bulamayan futbolculara şans verdi. Karşılaşmaya ev sahibi Demir Grup Sivasspor; Ali Şaşal, Papp, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Erdoğan, Rybalka, İlker, Aydın, Cyriac ilk 11’i ile çıktı. Bursaspor ise müsabakaya Okan, Muhammed Emin, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Ramazan, Saivet, Çağatay, Tunay, Kembo, Umut Nayir ile 11’i ile başladı.


Bursaspor maçın 26. dakikasında Tunay’ın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor 1-0 önde tamamladı. Demir Grup Sivasspor, 56. dakikada Cyriac’ın attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Beraberliğin ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucu sonucu 6-5 biten maçta Demir Grup Sivasspor kupanın sahibi oldu.


Penaltı atışlarından sonra kupa töreni gerçekleştirildi. Kupada ikinci olan Bursaspor’a kupasını AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci verdi. Demir Grup Sivasspor’da kupayı Sivas Valisi Davut Gül’ün elinden aldı. Karşılaşma sonrası iki takımın futbolcuları günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

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