Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri gazileri unutmadı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları 6'ncı sınıf öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere şehitlik ve gazilik kavramları anlatıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, öğrencilerin milli değerlerin tanıtılması ve yaşatılması konusundaki hassasiyetini artırmak için 6'ncı sınıf öğrencilerine yönelik bir dizi program düzenledi. Program kapsamında öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hayrunnisa Hayta ve İngilizce Öğretmeni Yavuz Karadağ nezaretinde ilk olarak Sivas Muharip Gaziler Derneğini ardından da Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti. Sivas Muharip Gaziler Derneği'nde gazilerle bir araya gelen öğrencilere gazilik ve şehitlik kavramları anlatıldı.

Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, çocukların milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirilmesinde okullara ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Yapılan anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hızal,"Bizler bu ülke uğruna canımızı vermek için gittik. Ben bir terör gazisi olarak ayağımı kaybettim. Diğer gazilerimizde pek çok yerde bu vatan mücadelesini verdiler. Tabi oradan yara almadan döndüler ama bu ülkenin birliği ve beraberliği için canlarını ortaya koydular. Ancak Şehit Aileleri ve Gazileri gibi dernekleri siz öğretmenler olarak önermediğiniz sürece bu çocuklarımız milli değerlerini manevi değerlerini vatan sevgisini görmeleri biraz zor. Aileleri ne veriyorsa, bu konuda siz öğretmenleri bu çocuklarımıza vatan sevgisini vatan sevgisini aşıladığınız sürece devletimizin her zaman güçlü olabilmesi için buna çok ihtiyacımız var." dedi

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ise şehitlik ve gazilik kavramlarını tanımlayarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ahıskalı,"Gaziler olarak vatan için her şeye hazır olduğumuz burada sizlerin huzurunda bir kez daha dile getirmek istiyorum. Gazilik ve şehitliğin ne anlam ifade ettiğini, vatanımızın bugünlere nasıl geldiğini çocuklarımızın da bilmesini istiyorum. Bu da siz değerli hocalarımızın öğretmenlerimizin elinde" diye konuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları adına gazilere teşekkür eden İngilizce Öğretmeni Yavuz Karadağ, öğrencileri milli bilinç ile yetişmenin kendileri için en büyük hedef olduğunu söyledi. Karadağ,"Biz de Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak öğrencilerimize bu manevi değerlerimizi aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü biz Türk'üz. Hamurumuzda vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi ve ulus sevgisi her zaman vardır. Biz de bunları elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar, nefesimiz yettiği kadar öğrencilere aşılıyoruz ve buna da devam edeceğiz" dedi.

Dernek ziyaretinin ardından öğrenciler Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti. Şehitlerin kişisel eşyalarının, mektuplarının, askeri malzemelerinin bulunduğu müzeyi gezen öğrenciler anı defterine de duygularını yazdı. Son olarak şehit mezarlarını ziyaret eden öğrenciler mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Burada konuşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hayrunnisa Hayta, amaçlarının öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra ahlaki ve manevi değerleri unutmamaları olduğu dile getirdi. Bu nedenle şehitleri ve gazileri hatırlatmak için böyle bir program düzenlediklerini ifade eden Hayta,"Gazilerimizi ziyaret ederek onların anılarını dinleme fırsatı bulduk. Daha sonra Şehitler Müzesini ziyaret ederek şehitlerimizin eşyalarını gördük. Öğrencilerimize ahlaki ve manevi olarak şehitliğin gaziliğin öneminden bahsettik. Ardından şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakarak ruhlarına Fatiha okuduk. Yaptığımız etkinliğin amacı çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi aşılamak ve şehitliğin önemine dikkat çekmekti.” şeklinde konuştu.