Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda bayram coşkusu

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikler minik öğrenciler tiyatro gösterileri düzenlerken öğrenci korusu da çeşitli şarkılar seslendirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisinde Kurtuluş Savaşı'nda kilit rol oynayan Mehmet Akif Ersoy, Sütçü İmam gibi tarihi kişilikler canlandırıldı. Çocuk korusu ise 'Atatürk Çocukları Marşı'nı seslendirdi. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan gösteriler 29 Ekim'in bir bayram havasında geçmesine vesile oldu. Gösterilen son kısmında ise minik öğrenciler dans gösterisi sergilerken yüz boyama etkinliği ile minik öğrencilerin yüzlerine ay yıldız çizildi.