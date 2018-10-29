Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta bayram coşkusu

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve Milli Mücadele döneminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 108 gün ev sahipliği Sivas'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kent merkezinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde gerçekleştirildi. Program,Vali Davut Gül, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın'ın tören aracı ile halkın bayramını kutlaması ile başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yılının Cumhuriyet kenti Sivas'ta kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek,"Kurtuluş Mücadelesi 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ımızda yapılan kongre ile şekillenmiş ve buradan tüm dünyaya duyurulmuştur. 1919 tarihinde Sivas'ta gerçekleşen Sivas Kongresi alınan kararları kadar Sivaslıların el ele verip ortak hareket edebilmesi açısından da son derece önemlidir. Yurdun dört bir yanının düşmanlarca işgal edildiği dönemde Sivaslılar birlik ve beraberlik içinde olmuş bağımsız yaşama azim ve kararlılığından ödün vermemiştir" dedi.

Konuşmanın ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Gül tarafından ödülleri verildi. Törende ayrıca halk oyunları ekibi folklor gösterisi yaptı. Kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program tören geçişi ile sona erdi.