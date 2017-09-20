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20 Eylül 2017 11:07

CÜ’ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne atanan uzman doktorlar göreve başladı.

CÜ’ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

20 Eylül 2017 11:07


CÜ Sivas ve çevre illerden gelen hastalara daha iyi sağlık hizmeti sunmak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İç Hastalıkları Bölümü’ne bir profesör, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’ne bir uzman doktor ve Pediatri Bölümü’nde üç uzman doktor göreve başladı.


CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız hastanede göreve yeni başlayan İç Hastalıklar Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karademir, Pediatri Uzmanları Yrd. Doç Dr. Ayça Kömürlüoğlu, Uzman Utku Aygüneş ve Uzman Ahu Aksoy’u ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz da hazır bulundu.




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