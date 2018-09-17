Darbe mağdurunun başbakan yeğeni

1960 darbesinin mağdurlarından İzzet Akçal'ın yeğeni eski başbakan Mesut Yılmaz, cezaevi dönemlerinde amcası için yazdığı şiiri ilk kez paylaştı.

Adnan Medres'in yol arkadaşlarından, 1960 darbesinin mağdurlarından İzzet Akçal ve eski başbakan Mesut Yılmaz arasındaki fazla bilinmeyen bağ, Menderes'in idamının yıl dönümünde bir kez daha gün yüzüne çıktı. İzzet Akçal'ın erkek kardeşinin oğlu olan eski Başbakan Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabında, Kayseri Cezaevinde yattığı dönemlerde amcası İzzet Akçal'a yazdığı şiiri paylaştı. Yılmaz paylaşımında, “13 yaşında iken hapiste yargılanan Amcam Yusuf İzzet Akçal'a yazdığım şiir. Bu vesileyle aramızdan ayrılışlarının 57.yıl dönümü olan Adnan Menderes,Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı saygıyla anıyorum” sözlerine yer verdi.

Menderes ile birlikte Demokrat Parti'de çeşitli kademelerde görev alan Akçal, 1960 darbesi sonrası Yassı adada yargılanarak Kayseri Cezaevine konulmuştu. Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın amcası olan Akçal, aynı zamanda eski turizm bakanlarından Erol Yılmaz Akçal'ın da babası.