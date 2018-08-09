David Braz: "Benim için yeni bir meydan okuma"

Takımıma destek vereceğim Robinho ile oynamak büyük bir şeref. Sivasspor’a yardım edebilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Santos’tan satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak anlaşılan Brezilyalı savunma oyuncusu David Braz için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bugün yine bir transfer günü eksik olduğumuz mevkilerdeki transferlerimize devam ediyoruz. David Braz transferiyle stoper bölgesindeki sorunu halletmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde de transferler devam edecek. David Braz ülkesinden bilinen çok önemli bir oyuncu iyi ve ciddi bir kulüpten transfer yaparak kendisiyle 1 yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu sözleşme imzalıyoruz. İnşallah Sivasspor’a çok önemli hizmetlerde bulunacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Robinho ile oynamak büyük bir şeref"

"Merhaba gardaş" diyerek sözlerine başlayan David Braz ise transferde emeği geçenlere teşekkür etti. Brezilyalı oyuncu, "Burada olmak bir şeref çok mutluyum. Yeni bir meydan okuma Sivasspor’a yardım etmeye tüm emeğimi vermeye geldim. Takımıma destek vereceğim Robinho ile oynamak büyük bir şeref. Sivasspor’a yardım edebilmek için elimden geleni yapacağım. Görevimi layıkıyla yapmaya çalışacağım" dedi.

Transfer sürecinde Robinho ve Douglas ile görüştüğünü ifade eden Braz kulüp hakkında olumlu bilgiler aldığını söyledi. Braz, 14 numaralı formanın kendisine uğur getirdiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından David Braz kendisinin 1 yıllık kiralık olarak kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.