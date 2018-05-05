Dede, torun gençlik merkezinin yapımı tamamlandı

Merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyen Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, binanın tamamlandığını, iç dizayn çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Başkan Öztürk, "Bu projenin adı biz dede-torun dedik ama 7’den 70’e herkese hitap edecek. Çocuklarıyla aile büyükleri gelecek merkezimize çocuklar zeka geliştirici oyunlar oynayacak, büyükler çayını kahvesini içip kitabını gazetesini okuyacak. Üst katta gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezinde yine muhabbet ağırlıklı, okuma ağırlıklı bir ortam oluşturacağız. En alt katta da bayanlara fitness salonları yapmıştık, onlara bir pozitif ayrımcılığımız olmuştu. Ama erkeklerin de yoğun talebi vardı. Bayanların olduğu alanın yaklaşık iki kat daha büyüklüğünde orada bitmek üzere. Aynalarını takıyorlar. Biz malzemelerin siparişini falan geçtik. Bu önümüzdeki günler de burayı hizmete açacağız. Yani yedisinden yetmişine kadar onların oturup muhabbet edeceği, çay içeceği, memleket millet adına konuşması gereken muhabbet etmesi gereken konuları burada değerlendirecek" dedi.

İlçedeki çok sayıda devam eden yatırım nedeniyle merkezin tamamlanmasında aksaklıklar yaşandığını ifade eden Başkan Öztürk,"Bu merkezin yeri hazineye aitti. Biz herhangi bir ücret ödemeden aldık. Yapılan hizmetlerle ilgili bir takım firmalarımızın bize katkıları oldu. Bizim burada ödediğimiz paralar, genelde malzemeyle emeğin karşılığını veriyoruz, yani işçiliği veriyoruz. Örneğin dışarıda diyelim ki burayı 600 bin liraya yapıyorlarsa biz burayı 150 bin liraya tamamlıyoruz. Belediye bütçemizi yormadan zorlamadan bir çok eser kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.