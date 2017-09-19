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19 Eylül 2017 10:58

Dedeler ekiyor torunlar biçiyor.

Ticari amaçla ekilen kavak ağaçları 25 ile 40 yıl arasında kesilecek olgunluğa ulaştığı için gelirini almak ya çocuklara yada torunlara kalıyor.

Dedeler ekiyor torunlar biçiyor.

19 Eylül 2017 10:58


Kereste imalatında önemli bir yere sahip olan kavak ağacı üretimi gelir olarak geri dönüşümü uzun zaman aldığı için kısa zamanda gelir etme etmek isteyen girişimciler için pek tercih edilmiyor. Bu nedenle ekildikten 24 ile 40 yıl sonra kesilme olgunluğuna ulaşan ağaçların geliri ekenin ya çocuğuna ya da torununa kalıyor.


Sivas’ın Paşabahçe mevkisinde yaklaşık 40 yıl önce 100 dönümlük bir alanda ekilen kavak ağaçlarının kesimine geçtiğimiz günlerde başlanıldı. Kesimi yapılan ve kesilmeyi bekleyen yüzlerce ağacın yaşları yaklaşık 40. Uzunlukları ise 25 metre civarında. Gövde genişlikleri ise 1 metre çapından fazla. 40 yıl süren sabırlı bekleyişin ardından bir ağaçtan elde edilecek gelir ise 250 ile 450 TL arasında.


Bekledikçe gelir artıyor


Kesime hazır kavak ağaçları bahçesinde satın alan Şahin Duman isimli tüccar, kereste üretiminde kullanılan kavak ağaçlarının zaman ilerledikçe ekonomik değerlerinin daha da arttığını, bu nedenle ekenden den çok ekenin çocukları veya torunlarına fayda sağladığını belirtip, “İyi bir ağacın kesim yaşı 25 ile 40 arasında değişiyor. Bizim burada kesimini yaptığımız ağaçlar yaklaşık 40 yıllık. İyi budanan ve bakımı iyi yapılan bir ağaç 30 metre boya kadar uzayabiliyor. Ağacın fiyatı ise kalitesine göre ton başı 90 ile 250 TL arasında değişiyor. Bir ağaç ise 600 m-kilo ile 2 ton arasında değişebiliyor. 40 yıl bekleyen bir ağaçtan elde edilen gelir yaklaşık 300 TL. Bu ağacın üretiminde sabrettikçe gelir artıyor. Mesela bu ağaçları kendi dikenin kendi sattığı nadirdir. Dikildikten 40 yıl sonra kesildikleri için ya torunu satıyor yada oğlu satıyor. Genellikle satan evlatlar oluyor. Bu ağacı dikip de satan nadir görülür” dedi.




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