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16 Temmuz 2018 09:06

Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında yenişemedi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Tractor Sazi takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında yenişemedi

16 Temmuz 2018 09:06


Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde devam eden Demir Grup Sivasspor kamptaki ilk hazırlık maçında teknik direktörlüğünü John Benjamin Toshack’ın yaptığı İran Ligi ekibi Tractor Sazi ile karşılaştı. Bolu Termal Otel’in sahasında oynanan mücadelede kırmızı-beyazlı ekip rakibiyle 1-1 berabere kaldı.


Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna sahaya; Tolgahan Acar, Uğur Çiftçi, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Paul Papp, Hakan Arslan, Zoro Cyriac, Robinho, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş 11’i ile çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibin Takımımızın golünü Mert Hakan Yandaş atarken, Tractor Sazi’nin golünü ise ikinci yarıda Mohammad Taiebi kaydetti.


Mücadeleyi Başkan Mecnun Otyakmaz, As Başkankan Faruk Taşseten, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve İstanbul’dan gelen çok sayıda taraftar takip etti.




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