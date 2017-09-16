Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor maçına hazır

haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor Ankara’da yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Dün karayolu ile Ankara’ya gelen Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde yaptığı son antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Taktik programların uygulandığı antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçlarla sona erdi. İdmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Osmanlıspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 17.00’de Osmanlı Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını ise; Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Diğer yandan Ankara Sivasspor Futbol Okulu öğrencileri Yiğidoların kamp yaptığı oteli ziyaret ederek Teknik Direktör Samet Aybaba’ya çiçek takdim ederek futbolcularla fotoğraf çekindi.