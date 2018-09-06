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06 Eylül 2018 21:11

Demir Grup Sivasspor şut çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in ilk 4 haftasında gol yollarında sıkıntı çeken Demir Grup Sivasspor’da futbolcular şut çalıştı.

Demir Grup Sivasspor şut çalıştı

06 Eylül 2018 21:11


Demir Grup Sivasspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada cumartesi günü geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaptı. Antrenmana taraftarlar yoğun ilgi gösterirken futbolcuların neşeli olduğu görüldü.


Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor arasında 20’nci Cumhuriyet Kupası’nda 8 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.




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