Demir Grup Sivasspor’a aile desteği

Teknik heyet ve futbolcuların aileleri, çektikleri videolar ile takımın bu sezon ligde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti. 1 yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig’e yeniden şampiyon olarak yükselen ve ligde büyük başarı gösteren kırmızı-beyazlı ekibe ailelerinden destek geldi. Teknik heyet ve futbolcuların eşlerinin, çocuklarının ve arkadaşlarının çektiği videolardan oluşan 5 dakikalık tebrik videosu Demir Grup Sivasspor’un Beşiktaş ile oynadığı maç öncesi futbolculara izletildi. Futbolcuların videoyu izlerken kahkahaya boğulduğu gözlendi.

Demir Grup Sivasspor’un resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video büyük beğeni topladı.