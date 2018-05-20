Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 11:29

Demir Grup Sivasspor’a aile desteği

Demir Grup Sivasspor’da futbolcuların aileleri çektikleri videolar ile takımın başarısından dolayı futbolcuları tebrik etti.

Demir Grup Sivasspor’a aile desteği

20 Mayıs 2018 11:29


Teknik heyet ve futbolcuların aileleri, çektikleri videolar ile takımın bu sezon ligde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti. 1 yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig’e yeniden şampiyon olarak yükselen ve ligde büyük başarı gösteren kırmızı-beyazlı ekibe ailelerinden destek geldi. Teknik heyet ve futbolcuların eşlerinin, çocuklarının ve arkadaşlarının çektiği videolardan oluşan 5 dakikalık tebrik videosu Demir Grup Sivasspor’un Beşiktaş ile oynadığı maç öncesi futbolculara izletildi. Futbolcuların videoyu izlerken kahkahaya boğulduğu gözlendi.


Demir Grup Sivasspor’un resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video büyük beğeni topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç