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09 Ocak 2017 17:23

Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

09 Ocak 2017 17:23

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demirgil mesajında zor şartlar altında görevlerini yapan, halkı bilgilendiren, kamuoyu oluşmasını sağlayan basının, evrensel meslek ilkeleri ışığında görevini ifa etmesi, objektif ve doğru haber yapmasının demokrasi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sivas basınının her türlü olumsuzluğa ve zorluğa karşı görevini en iyi şekilde yaptığını söyleyen Demirgil, "Kamuoyunun aydınlatılması hususunda üzerine düşen tüm görevleri başarıyla yerine getiren Sivas basını, kentimizin ülkemiz ve dünya gündemine taşınmasında önemli bir yapı taşıdır. Esnaf ve sanatkarımızın da her zaman sıkıntılarını dile getirerek destek olan basınımız demokrasinin vazgeçilmezidir. Doğru, güvenilir, objektif ve ilkeli habercilik anlayışı ile dikkat çeken ilimiz basınının, teknolojik gelişmeler ışığında sürekli kendisini iyileştirerek, her zaman daha kaliteli hizmet sunma yönünde yarış halinde olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çalışmalarımızda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunar, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diler, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.



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