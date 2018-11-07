Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sivas'ta senaryo gereği 6.5 şiddetinde meydana gelen depremin tatbikatı gerçeğini aratmadı.Yakınları enkaz altında kalanlar polislere zor anlar yaşattı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre hazırlanan Sivas İl Müdahale Planı kapsamında, planın işlerliğini gözden geçirmek, kurumlar arasında sevk ve koordinasyonu sağlamak ve her bir paydaş kurumun afete yönelik görev ve sorumluluklarını afet öncesinden başlamak üzere pekiştirmek amacıyla Sivas'ta Şehit Ahmet Eyce Lisesi'nde 'Arama Kurtarma, KBRN, Hasar Tespit, Yangın ve Enkaz Kaldırma' tatbikatı gerçekleştirildi. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

23 ölü, 79 yaralı, 19 bina yıkıldı

Senaryo gereği merkez üssü Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Ekincioğlu köyü olan 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası il merkezinde çok sayıda bina yıkılırken bazı binalarda ağır hasar oluştu. Çok sayıda insan da yıkılan binaların enkazında kaldı. Deprem sonrası yıkılan binaların bulunduğu alanlara AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan yaralıları kurtarmaya çalışırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yakınlarının enkaz altında kaldığını düşünenler polis ekipleri zor anlat yaşattı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler enkaz altında yaralıları kurtararak çadıra taşıdı. Binalarda mahsur kalanlar da AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Tatbikat sırasında yaşanan patlamaları bazı vatandaşlar gerçek sandı. Tatbikatı öğrenciler ilgiyle izledi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, "Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır ve özellikle Avrupa'nın en yüksek deprem riski taşıyan ülkesi Türkiye'dir. Sivas'a baktığımız zaman kuzey ilçelerimiz olan Gölova, Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar ilçelerimiz Türkiye'nin en aktif fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Doğanşar ve İmranlı ilçelerimizi de dahil ettiğimiz zaman 16 ilçesi bulunan Sivas ilinin 6 ilçesi birinci derece risk altındadır. Bunun dışında ilimiz sınırları içerisinde irili, ufaklı çeşitli fay hatları bulunmaktadır. Bugün ki fay hattımızı Altınyayla Deliler fayı olarak nitelendirilen şehir merkezimize en yakın olan fayımızı Tecer bölgesinde Ekincioğlu köyünde 6.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini kabul ederek Altınyayla ilçemiz kısmen Ulaş ilçemiz ve ilimiz merkezinde yer yer yıkıntılar meydana geldi. Bu tatbikatı düzenlemedeki temel amacımız ise Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre hazırlanan Sivas İl Afet Müdahale Planı'na göre varsa eksik ve aksak yönlerimiz varsa afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaları öncelik sırasına göre ve ahenkli bir şekilde yürütmektir" dedi.

Tatbikatı Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, diğer il protokolü üyeleri ve öğrenciler izledi.