Dev Atatürk portresini şenlikle açtılar

Yıldızeli ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya köyü sakinleri kendi imkanlarıyla geçen yıl 200 metrekare genişliğinde Atatürk portresi yaptı. Portreye giden 6 kilometrelik yolu ağaçlandıran köy sakinleri 55 ton taş ve 55 ton çimento, 750 kilo polyester malzemesi kullandıkları portrenin açılışını köyde düzenlenen şenlikte yaptı. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şenlikte vatandaşlar doyasıya eğlenirken daha sonra portrenin çevresinde düzenleme ve boyama çalışması yapıldı. Açılışı yapılan portre köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sarıkaya Köyü Derneği Başkanı Salih Elmas yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce başlamış süreçte projeyi devam ettirdik. Son noktası artık çevre düzenlemesi de yapıldı. Son halini de aldı. 30 Ağustos nedeniyle de bir açılışını yapalım dedik. Festival havasında, gördüğünüz gibi insanlar etrafta yoğun bir şekilde. Bu bölge ve Sivas’ı da katarak yaklaşık 5 bin kişiyle bu portremizin açılışını yapıyoruz. Bizim bu çalışmamız 1 sene önce başlamıştı. Anadolu Güneşi dediğimiz bir projemizdi. Bunun ilk etabı Atatürk projesiydi. Dev bir Atatürk portresi yapalım devamında yol boyu 6 kilometrelik gidiş geliş 12 kilometrelik yola bir ağaçlandırma yaptık. Çevre düzenlemeleri ile beraber son noktaya getirdik. Bundan sonra gelecek sürekler içinde bir durum değerlendirmesi yapalım köylülerin tamamını buraya toplayalım dedik. Hem bu zamana kadar yaptığımız çalışmaların sunumunu yapalım hep birlikte de açalım eğlencemizi de yapalım dedik. Devamı da gelecek bunların. Çevre illerden hatta Japonya’dan ve Amerika’dan gelen telefon ve tebrik mesajları da şurada durdun. Bu ses getiren bir proje oldu. Demek ki doğru yoldayız. İyi adımlar atıyoruz." dedi.