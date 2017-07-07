Dev kalın bağırsak maketiyle vatandaşlar bilgilendirildi

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından düzenlenen ’Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı’nda vatandaşlara bilgiler verildi. Kültür merkezinin içine kurulan dev kalın bağırsak maketi ile de kolon kanseri hakkından gün boyunca ziyaretçilerin bilgilendirilmesi sağlandı. Maket vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Programda konuşan Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor Türkiye’de gastroenterologların sayılarının az olduğunu belirterek, "Türkiye’de 761, her yıl 20 kişi katılıyor aramıza, öleni, emekli olanı, sıkılıp ’ben bırakıyorum bu işi’ diyenleri de katarsak işin içine her sene sayımız küçülüyor. Avrupa’da gastroenterolog sayısı yüzde 20’lerdeyken Türkiye’de yüzde 0.9’da" dedi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Ataseven ise reflü hastalığı ve beslenme hakkında bilgi vererek, "Mide içeriğinin yemek borusuna efor harcamaksızın geri kaçmasına reflü denir. Bu durum, gün içinde birkaç kez olabilir ve fizyolojik bir olaydır. Herhangi bir şikayete veya yemek borusunda bir hasara neden olmaz ve gece meydana gelmez" şeklinde konuştu.

Programa Sivas Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Özaydın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Yurci ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Yönem katıldı. Programın ardından ziyaretçiler dev kalın bağırsak maketini inceledi.