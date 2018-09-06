Devasa traktör fuarın ilgi odağı oldu

Sivas Kongresinin 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5.i düzenlenen ‘Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’ içerisinde sergilenen devasa traktör görenlerin şaşkınlığına neden oluyor. Devasa boyutuyla görenleri şaşkınlığa uğratan 200 beygir gücüne sahip traktör, fuarın ilgi odağı oldu. Büyüklüğü ve 7 tonluk ağırlığıyla dev traktörü gören vatandaşlar traktörle fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Traktör firmasının bölge müdürü Gencer Sevinç, 7 bin 720 traktörü bölgesel olarak bakıldığı zaman, beygir gücü yüksek bir traktör olduğu için etraflarında bulunan çiftçilerden büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “200 beygir gücüne sahiptir. Fiyatı şuanda Türk lirası olarak 800-850 bin liradır. Traktörümüz 7.5 ton kilo civarındadır. Arka hidroliğin kaldırma kapasitesi 9 bin 300 kilogram civarındadır. Bölgesel olarak baktığımız zaman genel olarak büyük tarım arazilerinde 3 bin dönüm 5 bin dönüm arazilerde kullanılıyor. Üzerinde bazı modellerinde opsiyon seçeneği olarak uydu sistemleri kullanılıyor ve hassas tarım uygulamalarında faal bir şekilde kullanılıyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep bölgelerinde bu seri ve bunun daha üsttü 7 bin 700, 7 bin 200 yani 240 beygir civarında traktörlerimiz mevcut. Hatta bu serimizin bir üst modeli olan 8 bin 740 yani 400 beygir gücüne sahip modellerimizde şuan faal olarak sahada kullanılmaktadır. Çiftçilerimizden olumlu cevap alıyoruz" dedi.

Çiftçi Ramazan Dilli, traktörü görünce şaşırdıklarını ifade ederek, “Traktörler çok pahalı oldu, gücümüz yetmiyor. Anca yanında fotoğraf çekilmekle yetiniyoruz. Çok büyük. Bu belkide arazimizde yoktur. Birazda şaşırıyoruz. Bizim traktörlerimiz gibi değil, özellikleri farklı. Görünüşü göre çok güçlü bir şeye benziyor. Tabi fiyatı da biraz tuzlu" şeklinde konuştu.