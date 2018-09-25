Deveyi gören telefona sarıldı

Sivas'ta Erbakan Vakfı Milli Görüş'ün 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla deve kesti. Deveyi gören vatandaşlar cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Erbakan Vakfı Sivas İl Temsilciliği Milli Görüş'ün yıl dönümü dolayısıyla 11 bin lira değerinde 1 ton ağırlığında deve aldı. Sivas'ta olmadığı için Antalya'dan alınan deve kurban edildi. Hayatlarında ilk kez deve gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken hatıra fotoğrafı çekindi. Türkiye'de deve kesiminin fazla olmaması dolayısıyla deveyi kesmek isteyenler zor anlar yaşadı.

Erbakan Vakfı Sivas İl Temsilcisi Kasım Kılıç,"Sivas Erbakan Vakfı olarak Milli Görüş'ün ikinci 40 yılının hayırlara vesile olması için bir arkadaşımızın adak olan kurbanını inşallah burada keseceğiz. Daha önce Sivas'ta böyle bir deve kesimi ile pek fazla karşılaşmadıkları için ilgi uyandırdı. Deve Sivas'ta bulunmadığı için Antalya'dan getirttik. Dolayısıyla baya uzun bir yolculuk sonrası geldi. Tahmini olarak devenin ağırlığı 1 ton civarında ve 600 kilo kadar da et çıkıyor. Deveyi gören gençlerimizde heyecan oldu ilk defa görenler var. Deve ile selfie yapanlar, fotoğraf çekinenler oldu" dedi.

İlk defa deva gördüğünü söyleyen Şener Karavelioğlu ise,"İlk defa deve gördüğüm için merak uyandırdı ardından ise buraya geldim ve deve ile fotoğraf çekindim. Sivas'ta ilk defa deve gördüm. Deveyi beğendim" diye konuştu