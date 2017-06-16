Devrilen tırda sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

Kaza, saat 11.00 sıralarından Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Akseki köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Erzincan istikametine gitmekte olan 25 yaşındaki Nedim Dinç yönetimindeki 33 ADB 02 plakalı doğalgaz borusu yüklü tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazanın haber verilmesinin olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tır içerisinde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirlendi. Tır içerisinde sıkışan sürücünün cesedi çekici ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kendisi gibi tır şoförü olan amcaoğlu Cevdet Dinç olay yerinden geçerken kazayı gördü. Kuzeninin öldüğünü gören Dinç sinir krizi geçirdi. Niksar’da parkta uyuduklarını söyleyen Sabahattin Yalçın, "Niksar’da parkta uyuduk beraber, uyandığımda o yola çıkmıştı burada tesadüfen olayın üzerine geldim" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.