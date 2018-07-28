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28 Temmuz 2018 13:29

Devrilen traktörün altında kalan lise öğrencisi öldü

Sivas’ın Ulaş ilçesinde devrilen traktörün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan lise öğrencisi öldü

28 Temmuz 2018 13:29


Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Yenikarahisar Mahallesi’nden Geven mezrasına giden, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Şevket Aktaş (17) idaresindeki 58 LC 301 plakalı traktör şarampole devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Aktaş’ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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