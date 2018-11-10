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DG Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.


Kulüp tesislerinde antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrası gruplar halinde top kapma çalışması yapıldı. Taktik ağırlıklı antrenmanın ardından çift kale maç ile 1.5 saat süren antrenman sona erdi. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş antrenmana katılmadı.


Kırmızı-beyazlı ekip bugün saat 12.00'de havayoluyla İstanbul'a gidecek. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçında takımın başında antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya yer alacak.

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