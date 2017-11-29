D.G. Sivasspor - Bucaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Bucaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası müsabakayı değerlendiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kupa tabii ki hedef. Herkesin ortak görüşü en kısa yoldan Avrupa’ya gitmek. Takımda şans bulamayan oyuncular, sakatlıktan çıkan oyuncular, bir şeyleri daha çok geliştirdi mi diye şans verdiğiniz genç oyunculara şans verme durumundasınız. Çünkü diğer oyuncuların üzerinde uzun süreli bir baskı var. Oynadıkları çok seri maçlar var. Hem bu anlamda hem de diğer arkadaşların değerlerini görme anlamında çok önemli bu maçlar" ifadelerini kullandı.

"Rakibi küçümsemek futbolda yoktur"

Takımın maçtaki performansından memnun olmadığını aktaran Aybaba, "Ama maalesef biz takım halinde bugün bu işi başaramadık. Bu kadar rahatlık, bu kadar rakibi küçümsemek, biliyorsunuz futbolda yoktur. Bizim için sevindirici tek tarafı var, galip geldik. İkinci maçı daha çok ciddiye almamız gerektiğini öğrendik. Bu durumdan oynayan arkadaşlar da bir şeyler çıkaracak. Biz de bazı tedbirler alacağız" şeklinde konuştu.

Bucaspor cephesi

Bucaspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut ise, "Buraya gelirken düşüncemiz iyi futbol oynamaktı. Oyunu çirkinleştirmeden oyuna katkıda bulunmaktı. Sivasspor da biz de futbol oynamayı düşündük. Dostça, centilmence bir müsabaka oldu. Tribünde ve televizyonda bizi izleyenlere iyi bir müsabaka izlettirdiğimizi düşünüyorum. Bugün takımımız iyi mücadele etti. Pozisyonlarda ürettik. Maçı kazanabilirdik. Son dakika yediğimiz penaltı golüyle kaybettik. İşin sevindirici yönü dostça, centilmence ve tempolu bir müsabaka oldu. İnşallah rövanş maçı da böyle olacaktır. Oyuncularımı da Sivasspor’u da kutluyorum" diye konuştu.