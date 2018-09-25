DG Sivasspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplayabilen Demir Grup Sivasspor, ligin 7. haftasında evinde oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Topla yapılan çalışmanın ardından çift kale maç ile antrenman sonra erdi. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Aydın Karabulut, Zoro Cyriac ve Delvin N'Dinga idmana katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.