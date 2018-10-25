DG Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde sağanak yağmur altında yapılan antrenman ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Geniş alan pas oyunu ile devam eden antrenman taktik programla sona erdi. Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine aldığı darbe sonrasında üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen ve İstanbul'da ameliyat olan Arouna Kone'de Sivas'a dönerek özel maskeyle çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Kayserispor ile