DG Sivasspor ve Medicana'dan anne sütü farkındalığı

Demir Grup Sivasspor, Bursaspor müsabakasına anne sütü farkındalığı adına 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda 'Bebeklerin sağlıklı gelişimi için ilk 6 ay temel gıda anne sütüdür' Medicana pankartı ile sahaya çıktı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray,"Ülkemizde, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bu yana temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' yürütülmektedir. Bu kapsamda bebek dostu hastane olan Medicana Sivas Hastanemiz adına 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda farkındalık oluşturarak bugün oynanan Demir Grup Sivasspor-Bursaspor müsabakasında sahaya çıkış pankartı olarak 'Bebeklerin sağlıklı gelişimi için ilk 6 ay temel gıda anne sütüdür' sloganı ile farkındalık oluşturmaya çalıştık. Farkındalık amacımız, aslında toplumda alışageldiği gibi sadece kadınlar üzerinden değil, izleyici kitlesi büyük oranda erkek olan futbol üzerinden de bu farkındalığın oluşturması üzerine planlandı. Emzirmek anne ile ilişkilendirilen bir eylem olduğu gibi anne sütü ihtiyacının bütün bebek ve toplum sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çekmektir." dedi.