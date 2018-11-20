İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DG Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Ligde geride kalan 12 haftada 14 puan toplayabilen Demir Grup Sivasspor, ligin 13. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra hız, istasyon ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı. Antrenmanı ziyaret eden Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri futbolculara baklava ikram etti.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.