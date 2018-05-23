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23 Mayıs 2018 10:07

‘Dım dım yarla’ sahura uyandılar

Sivas’ta yok olan bir geleneği canlandırmak isteyen aşıklar, Sivaslıları ‘dım dım yar’ türküsüyle sahura kaldırdı.

‘Dım dım yarla’ sahura uyandılar

23 Mayıs 2018 10:07


Sivas’ta bulunan Aşıklar Derneği, yok olan bir geleneği canlandırmak için ilginç bir çalışmaya imza attı. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Sivaslıları sahura çalgılarla ve türkülerle uyandırmak isteyen dernek üyeleri, Sivas’ın sevilen türkülerinden ‘dım dım yar’ isimli türküyü çalarak sokak sokak gezdi. Türküyle uyanan Sivaslılar, pencerelere çıkarak türküye eşlik etti. Sahur vaktini çay ocaklarında sohbet ederek bekleyenler ise caddeye çıkıp oyun oynadı.


Sivas’ın aşıklarından Halil İbrahim Durmuş, geçmişte Sivas’ta bu geleneğin bulunduğunu ancak artık yapılmadığını belirterek, amaçlarının bir gecelik de olsa yok olan bu kültürü yaşatmak olduğunu belirtti. Vatandaşlarda sahura bu şekilde uyandırıldıkları için yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.




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