Sivas'ta İl Müftülüğü ve Emniyet Müdürlüğü koordinesinde din görevlilerine 'Narko Rehber' eğitimi verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik din görevlilerine eğitim verildi.

Müftülük konferans salonunda yapılan eğitim programına il merkezinde, ilçe merkezlerinde ve köylerde görev yapan müftülük personeli ve imamlar katıldı. Eğitim programında din görevlilerine toplumun uyuşturucu ile mücadelesinde aktif rol almaları konusunda Narko Rehber eğitmeni tarafından bilgilendirme yapıldı.