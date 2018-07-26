Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 13:19

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 4 kişi ise ağır yaralandı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

26 Temmuz 2018 13:19


Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas’ın Gürün ilçesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine gitmekte olan A.Y (39) yönetiminde ki 34 FVG 76 yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 200 metre takla atarak duran araç hurdaya döndü. Kazayı yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri fark ederek ihbarda bulundu. Araçta bulunan A.Y.(39), N.Y.(30), B.Y.(12), H.Y.(10), Y,Y.(6) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.Y.(30) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç