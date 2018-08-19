Medicana Sivas Hastanesinde görevli Diyetisyen Özge Karabağ, hayvanlardan insanlara bulaşan 100’den fazla hastalık olduğunu vurgulayarak, "Bu hastalıklar Kurban Bayramı’nda daha fazla olabilir. Uygun olmayan ortamlarda kesimlerin yapılmaması, hijyenik olmayan ortamlar da etlerin saklanması ve çözdürülmesi ile bunlardan korunabilmek için mümkün olduğu kadar hijyenik kesim yapılmalı ve gıda güvenliğine dikkat edilmeli" dedi.

"Eti 1-2 gün buzdolabında dinlendirin"

Diyetisyen Karabağ, eti bir iki gün eti buzdolabında dinlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Etlerin çok fazla taze olarak tüketilmesini önermiyoruz. Sağlık açısından uygun olmadığı için, çünkü mide ve sindirim sisteminde problemlere yol açıyor. Bu yüzden 1-2 gün arasında buzdolabında bekletilerek dinlendirilerek tüketilmesi çok daha uygun ama illaki kesimi yapıldığı gün tüketim yapalım dersek de mümkün olduğu kadar iyice pişirilmeli, çiğnenmeli ve mümkün olduğu kadar çok fazla tüketilmemesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

"Sütlü tatlılar tüketilmeli"

Diyetisyen Karabağ, bayramda hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketilmesi önerisinde bulunarak, "Yanlış tüketimde; kabızlık problemleri, ishal problemi, mide bağırsak problemi yaşayan hastalarda problem olabilir, hastalık açısından riskli olan grupların özellikle, kolesterol, kalp hastalığı, tansiyon, şeker ve böbrek hastalıklarında etlerin çok fazla tüketilmesi sağlık açsından risk oluşturuyor. Kötü bir bayram geçirmek istemiyorsak özellikle Kurban Bayramı’nda tüketilen gıdalara dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar etleri dinlendirerek ve az miktarda tüketmeliyiz. Özellikle bayramların tadı olan tatlıların tüketimine de çok dikkat etmemiz gerekir. Özellikle hamur işi tatlılar yerine daha sütlü tatlılar tüketilmeli. Ama misafirliklerde ikramdan dolayı yenilmek zorundaysa da mümkün olduğu kadar öğlen yemeklerinde gündüz saatlerinde az miktarda tüketilmeli dikkat edilmeli" şeklinde konuştu.