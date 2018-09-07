Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 09:49

Doğa Ananın Çocukları doğada eğitim aldı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Sivas Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ’Doğa Ananın Çocukları’ adlı proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde kalan çocuklar, Zara Tödürge Gölü’nde doğa eğitimi aldı.

Doğa Ananın Çocukları doğada eğitim aldı

07 Eylül 2018 09:49


TÜBİTAK onaylanan ve Sevgi Evleri ile Çocuk Evleri’nde kalan çocuklara yönelik yapılan etkinliğe 15 kız ve 15 erkek olmak üzere toplam 30 lise öğrencisi katıldı. Öğrenciler ilk olarak Tödürge Gölü’nde bulunan restaurantta fotoğraf eğitmeni Ahper Nuri Delican tarafından fotoğraf eğitimine alındılar. Eğitimin ardından kendisine verilen fotoğraf makineleri ile doğayı kadrajlarına yansıtan çocuklar daha sonra kuş gözlem etkinliği gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Yavuz Siliğ ve Muharrem Göle’nin eğitmenliğinde teleskop ve dürbün ile doğadaki birçok kuş türünü yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, daha sonra ağaçlara kuş yuvaları astılar.


İzci Lideri Necmettin Özgün, rehberler Metin Bilbay, Ayşe Gökdeniz ise izcilik faaliyeti kapsamında doğa bilgileri sundu. Burada çocuklar çadır kurmayı, kamp yapmayı, doğayı koruma yöntemlerini öğrendiler.


Bol bol izci marşı söyleyip çeşitli oyunlar da oynayan çocuklar, doğa yürüyüşü de yapmayı ihmal etmediler. Eşsiz göl manzarası ile yemek keyfi yapan çocuklar, günlerinin güzel geçtiğini dile getirerek unutamayacakları bir zaman dilimi yaşadıklarını ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç