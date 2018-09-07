Doğa Ananın Çocukları doğada eğitim aldı

TÜBİTAK onaylanan ve Sevgi Evleri ile Çocuk Evleri’nde kalan çocuklara yönelik yapılan etkinliğe 15 kız ve 15 erkek olmak üzere toplam 30 lise öğrencisi katıldı. Öğrenciler ilk olarak Tödürge Gölü’nde bulunan restaurantta fotoğraf eğitmeni Ahper Nuri Delican tarafından fotoğraf eğitimine alındılar. Eğitimin ardından kendisine verilen fotoğraf makineleri ile doğayı kadrajlarına yansıtan çocuklar daha sonra kuş gözlem etkinliği gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Yavuz Siliğ ve Muharrem Göle’nin eğitmenliğinde teleskop ve dürbün ile doğadaki birçok kuş türünü yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, daha sonra ağaçlara kuş yuvaları astılar.

İzci Lideri Necmettin Özgün, rehberler Metin Bilbay, Ayşe Gökdeniz ise izcilik faaliyeti kapsamında doğa bilgileri sundu. Burada çocuklar çadır kurmayı, kamp yapmayı, doğayı koruma yöntemlerini öğrendiler.

Bol bol izci marşı söyleyip çeşitli oyunlar da oynayan çocuklar, doğa yürüyüşü de yapmayı ihmal etmediler. Eşsiz göl manzarası ile yemek keyfi yapan çocuklar, günlerinin güzel geçtiğini dile getirerek unutamayacakları bir zaman dilimi yaşadıklarını ifade ettiler.