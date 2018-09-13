Doğa Ananın Çocukları Projesi sona erdi

Sivas'ta TÜBİTAK 4004 (Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı) kapsamında, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde, Sevgi ve Çocuk Evleri'ndeki öğrencilerin temel bilimsel olguları doğal ortamda keşfetmeleri amacıyla hazırlanan Doğa Ananın Çocukları projesi tamamlandı.

3-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen projede 40'ın üzerindeki etkinlik Paşabahçe İzcilik Tesisi, Zara Tödürge Gölü, Kangal Balıklı Kaplıca, Hafik Gölü ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Sevgi ve Çocuk Evleri'nden gelen 15'i kız 15'i erkek 30 öğrencinin hedef kitle olarak seçildiği projede alanında uzman 36 kişi de görev aldı.

Projede öğrencilerin etkin rol oynayacakları; onların kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler temel fotoğrafçılık tekniklerini ve fotoğrafçılıkta kompozisyonu öğrenerek gittikleri gezilerde karşılarına çıkan güzellikleri kadrajlarına aktardı. Ritim atölyesinde perküsyon aletlerini çalmayı öğrenerek birlikte müzik kompozisyonu oluşturan öğrenciler, izcilik etkinliğinde ise doğa yürüyüşü teknikleri, doğada doğru davranışlar, kampçılık, çadır kurma, doğayı koruma gibi konularda uygulamalı eğitimler aldı. Doğa oyunları ile bireysel veya grup halinde dostça rekabet edebilme hazzı yaşayan çocuklar, akıl oyunları ile güçlü ve zayıf yönlerini keşfederek vakitlerini daha eğitici ve verimli geçirebilecekleri, farklı zeka alanlarına yönelik otuz oyun öğrendiler. Planetaryum'da (gökevi) uzay, gezegenler ve gök cisimleri hakkında bilgi edinen öğrenciler, izledikleri kısa filmin ardından merak ettikleri sorulara da cevaplar buldu.

Bilimsel deneyler ile bir bilim insanı titizliğinde deneyler tasarlayarak, bilimsel bilgiyi uygulayan meraklı gözler, kuş gözlemi etkinliğinde dürbün ve teleskop kullanımını öğrenerek Tödürge ve Hafik sulak alanlarında farklı kuş türlerini yakından inceleme şansına sahip oldular. Hazırladıkları kuş yuvalarını Tödürge, Hafik ve Paşabahçe İzcilik Tesisindeki ağaçlara asan öğrenciler, doğal yaşamı korumak adına güzel bir anı bıraktılar. Endemik bitki türlerini inceleyen öğrenciler Sivas coğrafyasında bulunan endemik bitkilere de tanıklık ettiler. Kangal Balıklı Kaplıca'da doktor balıklarla tanışarak, suyu analiz eden öğrenciler, yaratıcı yazarlık etkinliği ile duygu ve düşüncelerini çarpıcı şekilde anlatabilmenin önemini kavradılar. Oryantiring etkinliği ile yeryüzü şekillerinin haritada gösterimi, harita okuma gibi konularda eğitimler alan çocuklar, bu spora ilişkin öğrendikleri bilgileri oryantiring (hedef bulma) yarışması ile projenin son gününde uygulama şansı buldular.

Proje sonunda proje yürütücüsü Güzin İğci, proje uzmanları Prof. Dr. Yavuz Siliğ, Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak ve Prof. Dr. Cavide Demirci projeyi değerlendirerek, etkinliklerin öğrencilerin davranışlarında gözlemlenebilir olumlu değişikliklere neden olduğunu; öğrencilerin ilk gün etkinliklere katılmaktan çekindiklerini ancak süreç ilerledikçe daha istekli, çevresine daha duyarlı ve daha olumlu iletişim kuran bireyler haline geldiklerini belirttiler.

Öğrenciler ise projeye sıkılacaklarını düşünerek dahil olduklarını ancak etkinlikler başladıktan sonra bu düşüncelerinin değiştiğini, yaşadıkları farklı deneyimlerin çok hoşlarına gittiğini belirterek, bu tür projelerin tekrarlanması konusunda isteklerini dile getirdiler.