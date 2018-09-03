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03 Eylül 2018 13:10

Doğalgaz kaçağını sigara içerek izledi

Sivas’ta meydana gelen doğalgaz kaçağını bir vatandaşın sigara içerek izlemesi dikkat çekti.

Doğalgaz kaçağını sigara içerek izledi

03 Eylül 2018 13:10


Olay saat 11.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak’ta meydana geldi. Belediye tarafından sokakta gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarında, belediyeye ait bir iş makinesinin kazı yaptığı sırada doğalgaz borusu delindi. Borudan etrafa gaz kokusu yayıldı. Gaz kaçağını gören vatandaşlar durumu doğalgaz ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kaçağı kısa sürede kontrol altına aldı. Olayı izleyen vatandaşlardan birinin ekiplerin gaz kaçağı çalışmalarını sigara içerek takip etmesi dikkat çekti.




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