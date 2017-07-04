Dokuma halısı sergisi açıldı

Dokuma halısı ile ünlü Sivas’ta dokuma ustası Mehmet Yüceyurt’un tarafından hazırlanan serginin açılışını Sivas Valisi Davut Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü yaptı. Şems-i Sivas-i İl Halk Kütüphanesi’nde açılan serginin açılışında konuşan Vali Davut Gül geleneksel Türkiye el sanatlarının yaşatılması ile ilgili yapılan bu etkinliği çok önemsediklerini belirterek,"Sivas geleneksel el sanatlarının yaşandığı ve yaşatılması gereken nadide şehirlerden bir tanesi inşallah bu ve buna benzer etkinliklerin sayısı artmış olur hayırlı uğurlu olsun,’’dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ise Sivas’ın halılar kilimler diyarı olduğunu vurgulayarak,’’En güzel dokuma örneklerini güzel şehrimizde görmemiz mümkündür. Mehmet Yüceyurt ustamız bugün halı tekniği ile çalışmış olduğu mükemmel bir sergi açıyorlar. Yaklaşık kırk adet eser var. Tamamına yakını halı tekniği ile hazırlanmış birbirinden güzel eserler var" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Gül ve beraberindekiler serginin açılışını yaparak eserler hakkında bilgi aldı.