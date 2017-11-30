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30 Kasım 2017 15:10

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Sivas’ta kuyumcunun dikkati ve polislerin hızlı hareket etmesi sayesinde bir kişi, dolandırıcılara 50 bin TL’sini kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

30 Kasım 2017 15:10


Sivas’ta yaşanan telefonla dolandırıcılık girişimi bir kuyumcunun dikkati ve polis memurlarının hızlı davranması sonucu engellendi. Sivas’ta yaşanan olayda telefon dolandırıcıları bu kez Hayrettin Uyaroğlu’nu (67), cumhuriyet savcısı olarak aradı. Arayan kişi Uyaroğlu’na güven vermek için 155’i aramasını istedi. 155 arayan Uyaroğlu nasıl olduysa yine dolandırıcılara yönlendirildi. Dolandırıcılar yaşlı vatandaşı, hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü şeklinde korkutup kendisinden telefonu kapatmamasını ve 50 bin TL’yi verilen hesap numarasına yatırmasını istedi.



115’i aratarak güven verdiler


Dolandırıcıların ağına düşürmek istediği vatandaş, 155’i kendisi aradığı için dolandırıcılara güvendiği için ilk önce verilen hesaba 3 bin 150 TL havale gerçekleştirdi. Ardından parayı tamamlayabilmek için 35 bin TL değerinde ziynet eşyasını bozdurmak için kuyumcuya teslim edip, nakit hazırlamasını beklemek üzere kuyumcudan ayrıldı. Dudumdan şüphelenen kuyumcu gerçek polisleri arayarak yardım istedi. Polisin erken müdahalesiyle ilk önce Uyaroğlu’nun IMEI numarası tespit edilip görüşme kesildi. Adından kendisiyle iletişim kurularak durum izah edildi. Banka üzerinden 3 bin 150 TL havale gerçekleştirildiği öğrenilince banka hesabına da bloke konularak paranın dolandırıcıların eline geçmesi önlendi.



Zararı sadece 15 TL


Polis memurlarının hızlı hareket etmesi üzerine dolandırıcılara 50 Bin TL’sini kaptırmaktan son arda kurtulan vatandaşın tek zararı 15 TL’lik banka işlem ücreti oldu. Operasyon sonrası yüzü gülen Uyaroğlu, polis memurlarına teşekkür etti. Uyaroğlu, “Beni savcı olarak aradılar. Polisiz, hakimiz dediler. Güven vermek için 155’i arattılar. 155’i aradım konuşmaya devam ettik. İnanmaktan başka şansım kalmadı. Benden paraları altınları istediler. Ben de aldım geldim. Sağ olsun kuyumcunun oğlu şüphelenmiş polisi aramış. Sahici polisler geldi. Rabbim işlerini güçlerini rast getirsin. Sayelerinde bu işlerin hepsi ters döndü" dedi. Dolandırıcıların kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.




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