Dolar pezik turşusunu da vurdu

Dolar kurundaki artış nedeniyle pet şişeye gelen zam üreticiyi ve tüketiciyi mağdur etti.

Pancarın saplarında yapılan ve halk arasında dal turşusu adıyla bilinen pezik turşusu da dolar kurundan nasibini aldı. Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Ekincioğlu köyünde ikamet eden Yılmaz Deniz kurduğu fabrikada pezik turşusu üretiyor. Üretilen pezik turşusu hem iç pazara satılırken hem de yurt dışından büyük ilgi görüyor. Bu yıl dolar kurunun artmasıyla turşunun fiyatı da arttı. Alınan pet şişelere gelen yüzde 300 zam hem üreticiyi hem tüketici mağdur etti. Geçen yıl 5 kilosu 20 liradan satılan pezik turşusu bu yıl 25 liradan satılırken kur artışı üretimi de etkiledi.

"Yüzde 300 fark var"

Fabrika sahibi Yılmaz Deniz, doların kendilerini etkilediğini ifade ederek,"Bu işe Sivas’ta bir esnaf arkadaşa turşu yaparak başladık. Şu anda da 8 senedir üretim yapıyoruz. Dolar bizi pet şişeden etkiledi. Geçen sene aldığımız ile bu sene aldığımız pet şişede yüzde 300 fark var. Doğal olarak da üretimimizi etkiliyor. Toptancılara biraz fiyat attırmak zorunda kalıyoruz. Biz de üzerine az bir fark koyduk, olumsuz tabi iyi değil. Yurt dışına ihracatlarımız var, başlayacak. Onları da etkiliyor. Fiyatlarımız geçen sene 5 kiloluklar da 20 liraydı bu sene 5 liralık bir zam yaptık. Pet şişesinin yükselmesinden dolayı. Tabi gönlümüz el vermiyor ama mecburen yapmak zorunda kaldık. Ham maddenin fiyatları arttığından dolayı. Yurt dışında talebimiz çok. Bu aydan sonra veya Ekim’den sonra ihracatlarımız başlayacak" dedi

30 kişinin istihdam edildiği fabrikada 2 ay boyunca 300 ton turşu üretiliyor.