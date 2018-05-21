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21 Mayıs 2018 15:29

Dolu ağaçlarda meyve bırakmadı

Sivas’ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı meyve ağaçlarına ve tarım arazilerine zarar verdi.

Dolu ağaçlarda meyve bırakmadı

21 Mayıs 2018 15:29


Sivas’ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı kayısı ve ceviz ağaçlarındaki meyvelerin dökülmesine neden oldu. Yağan dolunun erimesiyle oluşan sel suları tarım arazilerine zarar verdi. Geniş bir alanda ekibi buğday sel sularından olumsuz yönde etkilendi. Gürün Ziraat Odası hasar gören alanların tespit edilmesi için çalıma başlattı. Gürün Ziraat Odası Başkanı Hasan Aktepe, aniden bastıran dolunun ağaçlardaki henüz olgunlaşmamış meyvelerin dökülmesine neneden olduğunu belirterek, “Buğday tarlaları da zarar gördü. Zararı tespit etmeye çalışıyoruz. Eğer zarar büyük miktarda ise devletimizden destek talebinde bulunacağız” dedi.


Öte yandan, Gürün’de cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü dolunun olumsuz etkisini gözler önüne serdi.




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