Doludan zarar gören tarlalar kayıt altına alınacak

Vali Davut Gül merkeze bağlı; Dikmencik, Pınarca, Çaygören ile Hafik ilçesine bağlı Küpecik ve Tuzhisar köylerinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören buğday tarlalarda incelemelerde bulundu. 5 köyü tek tek ziyaret eden Gül, zarar gören tarlalar hakkında bölge halkından bilgi aldı.

Zararların kayıt altına alınacağını belirten Gül, "Normalde bu tür zararları TARSİM karşılıyor. Bu da hepimiz için bir ders olsun. Sigorta yapmak lazım. Zararları tespit edeceğiz. Türkiye genelinde bu işlerle ilgili bir uygulama olursa bizim de kayıtlarımızda şimdiden bulunsun istiyoruz." dedi.

İncelemelerde Vali yardımcıları Zihni Yıldızhan, Can Aksoy, Hafik Kaymakamı İdris Arslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve il genel meclis üyeleri de yer aldı.