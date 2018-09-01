Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 11:07

Dünya ’kangal’ı kabul etti

Dünyada çeşitli isimler ile anılan kangal köpekleri, FCI tarafından ’kangal’ ismi altında özel bir ırk olarak kabul edildi.

Dünya ’kangal’ı kabul etti

01 Eylül 2018 11:07


Türkiye’de Sivas kangalı olarak adlandırılan, yurt dışında ise başta çoban köpeği olmak üzere birçok farklı isimle anılan kangal köpekleri, uluslararası köpek bilimi federasyonu Federation Cynologique İnternationale (FCI) tarafından özel bir ırk olarak kabul edilip ’kangal’ ismi ile tanımlandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KİF) üyesi, sertifikalı kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Sivas’ta uzun süren çalışmalar sonunda 20 gün önce FCI tarafından Kangal köpeklerinin ırk tanımlamasının yapılarak, özel bir ırk olarak kabul edildiği ve kangal ismi ile tanımlandığını belirterek, "Kangal ırkı köpekler dünyadaki ırklar arasında kangal ismi ile kabul edilmemekteydi. Katıldığımız yarışmalar, yaptığımız başvurular ve verdiğimiz mücadeleler neticesinde 20 gün önce bu ırk dünya köpekleri arasında kangal ismi ile yerini aldı. Federation Cynologique Internationale (FCI) üyesi olan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KİF) tarafından kangallar ayrı bir ırk olarak kabul edildi. Bu çalışmalar esnasında kangal köpeklerimiz ile yurt içinde bir çok bölgede ve yurt dışında yarışmalara katıldık. Irk kabul edilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Alman kurdu, rodriven, doberman gibi köpekler arasında kangalın da yer alması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Bu milli değerimiz de artık bu dünya ırkları arasında yer almış oldu. Bu bizim için onur ve gurur vericidir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç