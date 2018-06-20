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20 Haziran 2018 18:09

Dünya şampiyonundan anlamlı ziyaret

Dünya ve Avrupa Şampiyonu illi güreşçi Taha Akgül, doğru rol model olmak için koruma altındaki çocukları ziyaret etti.

Dünya şampiyonundan anlamlı ziyaret

20 Haziran 2018 18:09


Sivas’ta Sevgi Evlerin’de koruma altındaki çocukları ziyaret eden Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sivaslı milli güreşçi Taha Akgül, kimsesiz çocukların yüzünü güldürdü. Kente bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla gelen Akgül, koruma altındaki çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi. Akgül’e Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan eşlik etti. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara rol model olmak için ziyaret eden milli güreşçi Taha Akgül, çocukların büyük bir ilgisiyle karşılaştı. Çocuklara tecrübelerini anlatan Akgül, daha sonra çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.




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